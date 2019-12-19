Коллективу филиала ГКОБ №1 предложено перейти в новое отделение гинекологии

СЕГОДНЯ 17:10 2019-12-19T17:10:58+03:00

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Медперсоналу гинекологического отделения городской клинической онкологической больницы (ГКОБ) №1 в полном составе предложили перейти на работу в новые отделения ГКБ №24 и ГКОБ №1. Два корпуса, в которых работают медики, закрываются на ремонт. О том, что коллективу предложены новые рабочие места, сообщил руководитель Департамента здравоохранения Алексей Хрипун на прошедшем в больнице собрании.

- Сегодня в гинекологическом отделении филиала №2 ГКОБ №1 на общем собрании коллектива было объявлено о создании в ГКОБ №1 нового онкогинекологического отделения №2 на основной территории больницы по адресу: ул. Загородное шоссе, 18а. Отделение будет создано на базе нового онкохирургического корпуса, который открыт в октябре этого года после капитального ремонта. Сегодня это новейший онкохирургический центр, оснащенный самым современным оборудованием с возможностью проведения более 7,5 тыс. операций ежегодно, - цитирует Алексея Хрипуна пресс-служба Департамента здравоохранения.

По словам руководителя Депздрава, медперсоналу гинекологического отделения в 1-м Щипковском переулке было предложено несколько вариантов новых рабочих мест на выбор.

- А именно - сохранение рабочего места в ГКОБ №1 с переходом в новое отделение больницы. Также по результатам встречи, проведенной накануне, было принято решение об открытии нового отделения гинекологии в многопрофильном скоропомощном стационаре ГКБ №24, куда было предложено перейти всему коллективу отделения гинекологии №2, - подчеркнул глава Департамента здравоохранения.

Ранее московский Депздрав опроверг новость о том, что ГКОБ №1 будет закрыта. По словам представителей департамента, закрываются на ремонт только корпуса гинекологического отделения онкологической клиники. Накануне во время собрания с трудовым коллективом Алексей Хрипун сообщил, что работники клиники по своему желанию смогут устроиться на работу и в другие медицинские учреждения Департамента здравоохранения столицы. Врачи и медсестры могут выбрать вакансии в соответствии со своей квалификацией.