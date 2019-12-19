2019-12-19T21:13:01+03:00
Общество

С 20 декабря в Москве можно будет купить нормандские и русские ели

Елочные базары откроются во всех округах Москвы
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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С 20 декабря в Москве можно будет купить нормандские и русские елиС 20 декабря в Москве можно будет купить нормандские и русские елиФото: Иван ПРОХОРОВ
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Датские пихты, нормандские ели и русские лесные красавицы появятся в продаже в столице с 20 декабря. Елочные базары откроются во всех округах Москвы - 284 точек в разных частях города (как на елочных развалах, так и при магазинах). Об этом рассказали в Департаменте торговли и услуг Москвы.

В самом центре елочку можно будет купить - недалеко от станции метро "Охотный ряд", на Пятницкой улице, на Новинском и Цветном бульварах, на Проспекте Мира. В продаже нормандские ели и датские пихты (цены от 3500 рублей за метр).

Будут и отечественные елочки, ориентировочно от 1000 рублей. Тут уже дело вкуса: кому-то нравятся русские, кому-то - заграничные елочки. При правильном уходе любая елка простоит от двух недель до месяца, а если в квартире будет слишком жарко, деревцу не хватит влаги, то результатом станут желтые иголки на ковре.

Кстати, родную российскую елочку можно купить возле станции метро "Белорусская", по адресу Тишинская площадь, 6. Елочки будут из разных областей, в том числе из Пермского края, Саратовской и Тамбовской областей. Купить можно будет пихту, сосну, лапник. Продавцы готовы предложить даже саженцы и веточки, которые можно будет оформить в красивый букет.

На всех торговых точках будут вывески "Елочный базар". Продавец обязан выдать чек, а если у покупателя будут сомнения, то и линейку для замера дерева. Елочку вам упакуют, но о транспортировке подумайте заранее - личное авто, такси или метро.

Как правило, стихийных елочных рынков в Москве нет, они очень не выгодны и продавцам - штрафы гигантские. За нелегальную продажу до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

Продавать елочки будут до 31 декабря (оно и понятно, кому они нужны позже). Можно ли будет воспользоваться скидкой, если покупать елку после 21.00? Попробуйте договориться, но это дело каждого предпринимателя.

Представляем полный список елочных базаров столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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