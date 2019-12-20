В московских парках научат кататься на коньках

СЕГОДНЯ 10:23 2019-12-20T10:23:34+03:00

На занятиях можно будет освоить как самые базовые, так и чуть более эффектные элементы фигурного катания

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Тринадцать московских парков открыли на своей территории мастер-классы по фигурному катанию для взрослых и детей разного уровня физической подготовки. Для этого в Москве были установлены катки с искусственным льдом, а также прокаты необходимого инвентаря.

- Парки, безусловно, входят в число самых популярных мест отдыха зимой. Каждый готовит свою программу, старается порадовать и удивить гостей. Во многих заливаются катки, появляются ледовые и тюбинговые горки. В этом сезоне 13 парков приглашают москвичей на мастер-классы по фигурному катанию", - прокомментировала программу мастер-классов заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Школы фигурного катания будут работать в сквере по Олонецкому проезду, в саду имени Баумана, в "Филях", а также в Гончаровском, Измайловском, Таганском, Бабушкинском, Воронцовском парках, в "Сокольниках", саду "Эрмитаж", в ландшафтном парке "Митино", а также в парках 50-летия Октября и "Красная Пресня". Как сообщает Москва 24, на занятиях, как платных, так и бесплатных, все желающие могут научиться делать такие несложные элементы, как "фонарик", скольжение, а также освоить "ласточку" и даже одно из базовых вращений фигурного катания - либелу.

Ранее kp.ru рассказывал о московской новогодней программе "Путешествие в Рождество".

Где в новогодние праздники можно научиться азам фигурного катания:

1. Сад имени Баумана

2. Парк "Фили"

3. Гончаровский парк

4. Измайловский парк

5. Таганский парк

6. Бабушкинский парк

7. Воронцовский парк

8. Сокольники

9. Сад "Эрмитаж"

10. Ландшафтный парк "Митино"\

11. Парк 50-летия Октября

12. Парк "Красная Пресня"

13. Сквер по Олонецкому проезду

ИСТОЧНИК KP.RU