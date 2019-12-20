Сотрудники ГКОБ №1 будут переведены в новое отделение до конца года

СЕГОДНЯ 11:48 2019-12-20T11:48:20+03:00

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Сотрудники гинекологического отделения Городской клинической онкологической больницы №1 будут переведены на новые рабочие места уже до конца года. Вопрос о трудоустройстве возник после того, как два корпуса отделения в 1-м Щипковском переулке было решено закрыть на ремонт, а здание передать под Центр паллиативной помощи. Сегодня коллектив отделения побывал в многопрофильной больнице ГКБ №24, где появится новое отделение гинекологии, и куда медперсоналу ГКОБ №1 предложено перейти в полном составе. Об этом 20 декабря Департамент здравоохранения Москвы сообщил на своем официальном сайте.

Медперсонал отделения гинекологии ГКОБ №1 встретился с главным врачом ГКБ №24 Григорием Родоманом и руководителем столичного Департамента здравоохранения Алексеем Хрипуном. Врачи осмотрели операционный блок, отделение реанимации и интенсивной терапии, палаты для пациентов. Как отметили сотрудники отделения, им понравились условия, созданные в кинике для врачей и больных, а также техническая оснащенность реанимаций и операционных.

По словам Алексея Хрипуна, сотрудники гинекологического отделения ГКОБ №1, планирующие работать во вновь созданном отделении, будут официально трудоустроены до конца года. Все необходимые документы для этого уже подписаны.

Городская клиническая онкологическая больница №1 является старейшим медучреждением Москвы, спасающим раковых больных. Сегодня в ее состав входят головное отделение и три филиала, рассчитанные на 660 коек.