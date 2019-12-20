2019-12-20T11:56:45+03:00
Москва

В Москве началась продажа новогодних елок

В столице будут работать около 300 елочных базаров
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве открылись елочные базарыВ Москве открылись елочные базарыФото: Иван ПРОХОРОВ
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В пятницу, 20 декабря, в Москве начали открываться елочные базары. Всего в этом году в столице будет работать порядка 300 точек, где можно купить живую елку к Новому году.

Москвичам будет предложен широкий ассортимент новогодних елок. Продаваться будут как отечественные, так и импортные ели. Стоимость дерева, срубленного в России, будет начинаться от тысячи рублей. Зарубежные елки будут стоить дороже, их цена будет начинаться от трех тысяч рублей. Кроме того, защитники природы смогут купить елку «на корню», и после праздников высадить ее в землю.

Кроме того, приобрести елку по себестоимости можно в питомнике. Рядом с Москве покупателей с топорами ждут в двух - один на северо-западе Подмосковья в селе Ульянино, второй - в Дмитрове, где хвойные деревья отдают по себестоимости. Купить елку высотой примерно полтора метра здесь можно примерно за 700 рублей, передает сайт телеканала «Звезда».

При этом власти напоминают, что заниматься незаконной добычей елок к Новому году не стоит. Сейчас леса патрулируются, и нарушителю может грозить серьезный штраф от трех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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