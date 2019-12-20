2019-12-20T15:21:03+03:00
Москва

Число новогодних мероприятий в Подмосковье превысит 1,5 тысячи

Концерты, гулянья и праздники пройдут во всех парках региона
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье пройдет 1,5 тысячи праздничных мероприятийВ Подмосковье пройдет 1,5 тысячи праздничных мероприятийФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Московской области число мероприятий, которые пройдут в период новогодних праздников, превысит полторы тысячи. Об этом сообщила глава Минсоцразвития региона Ирина Фаевская. Она добавила, что в развлечениях и гуляньях смогут принять участие дети разных возрастов.

«В Московской области в период празднования Нового года и Рождества Христова пройдет более полутора тысяч мероприятий, в которых примут участие более 650 тысяч детей», - цитирует министра интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Министр выступила в рамках губернаторской елки, которая проходит в концертном зале «Крокус Сити Холл». На праздник были приглашены дети с ограниченными возможностями, дети из малообеспеченных семей и воспитанники подмосковных детских домов.

Напомним, ранее сообщалось, что новогодние мероприятия в Подмосковье могут посетить порядка полутора миллионов человек. Гулянья, ярмарки, концерты и выступления пройдут во всех парках и зонах отдыха региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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