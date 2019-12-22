Москвичей предупредили о тумане в ночь с 21 на 22 декабря
В МЧС предупредили, что российскую столицу в ночь с субботы на воскресенье, с 21 на 22 декабря, "накроет" сильный туман. В чрезвычайном ведомстве уточнили, что видимость на дорогах Москвы упадет.
- По прогнозам синоптиков Росгидромет, ночью, вплоть до 10:00 утра 22 декабря местами в Москве ожидается туман с видимостью 100-500 метров, - сообщает пресс- служба столичного главка МЧС.
В связи с погодными условиями в чрезвычайном ведомстве рекомендовали водитель быть внимательнее на дорогах и снизить скорость движения. Также специалисты советовали увеличить дистанцию о машин, которые едут впереди. По их словам, не стоит допускать и внезапных маневров. Все это позволит избежать столкновений.
Пешеходам в чрезвычайном ведомстве посоветовали надеть одежду, которая отражает свет, при движению вблизи проезжей части.
ИСТОЧНИК KP.RU