2019-12-22T07:26:08+03:00
Общество

Погода в Москве на 22 декабря 2019 года: температура +5 и небольшой дождь

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 22 декабря 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Декабрь в Москве аномально теплый, но бывало и хужеДекабрь в Москве аномально теплый, но бывало и хужеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Погода в Москве на 22 декабря 2019 года будет пасмурной. Местами по городу пройдет небольшой дождь, а небо затянут облака.

Температура воздуха по-прежнему слишком высокая для декабря и соответствует больше концу октября. Днем столбики термометров окажутся в пределах +3..+5 градусов, и даже ночью останутся в этом же районе.

Ветер юго-восточного направления разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное - 740 миллиметров ртутного столба.

Согласно данным Гидрометцентра России, в ближайшую неделю дневная температура опустится до минусовой отметки всего лишь один раз - в четверг.

Сайт kp.ru писал, что, по словам синоптиков, теплый сезон в Москве стал значительно длиннее, а зимы - менее морозными. Однако назвать эту зиму самой аномальной нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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