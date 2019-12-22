Погода в Москве на 22 декабря 2019 года: температура +5 и небольшой дождь
Погода в Москве на 22 декабря 2019 года будет пасмурной. Местами по городу пройдет небольшой дождь, а небо затянут облака.
Температура воздуха по-прежнему слишком высокая для декабря и соответствует больше концу октября. Днем столбики термометров окажутся в пределах +3..+5 градусов, и даже ночью останутся в этом же районе.
Ветер юго-восточного направления разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное - 740 миллиметров ртутного столба.
Согласно данным Гидрометцентра России, в ближайшую неделю дневная температура опустится до минусовой отметки всего лишь один раз - в четверг.
Сайт kp.ru писал, что, по словам синоптиков, теплый сезон в Москве стал значительно длиннее, а зимы - менее морозными. Однако назвать эту зиму самой аномальной нельзя.
ИСТОЧНИК KP.RU
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