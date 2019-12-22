Грабители отобрали у безработного москвича сумку с 9,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:22 2019-12-22T09:40:24+03:00

Неизвестные в масках сначала избили 29-летнего мужчину, а потом спокойно забрали деньги

Изменить размер текста: A A

На юго-востоке Москвы было совершено крупное ограбление. Двое неизвестных в медицинских масках напали на безработного местного жителя и отобрали у него сумку с деньгами.

Согласно данным Главного управления МВД РФ по столице, все произошло в подъезде дома 11к1 на Ставропольском проезде. Грабители избили 29-летнюю жертву, а потом открыто похитили сумку, в которой находился один миллион рублей и 135 тысяч долларов.

"Общий материальный ущерб составил около 9 млн 440 тыс. рублей", - цитирует ТАСС заявление московского главка.

После нападения пострадавший обратился в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой. Сами грабители сбежали, сейчас их разыскивают. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж, совершенный в особо крупном размере".

Сайт kp.ru писал, что полтора месяца назад у другого безработного москвича похитили пять миллионов рублей. Один из нападавших ранил мужчину из травматического пистолета и забрал у него сумку с деньгами, после чего скрылся на иномарке.

ИСТОЧНИК KP.RU