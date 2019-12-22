На МКАД столкнулись четыре автомобиля: смертельное ДТП попало на видео
Минувшей ночью в воскресенье, 22 декабря, на МКАД столкнулись четыре легковых автомобиля.
Одна из машин остановилась на левой полосе на аварийке, а через некоторое время в нее на большой скорости одновременно врезались два других транспортных средства. Однако на этом все не закончилось - позже к ДТП "присоединился" водитель четвертой легковушки.
В результате аварии погиб один человек, двое пострадали. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Пресс-служба столичной Госавтоинспекции информацию подтвердила.
Момент смертельного ДТП на МКАД.Авария произошла в Москве в ночь на 22 декабря. В результате ДТП погиб один человек, еще двое получили травмы
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU