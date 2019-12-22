2019-12-22T10:14:48+03:00
Происшествия

На МКАД столкнулись четыре автомобиля: смертельное ДТП попало на видео

В результате аварии погиб один человек, двое пострадали [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Минувшей ночью в воскресенье, 22 декабря, на МКАД столкнулись четыре легковых автомобиля.

Одна из машин остановилась на левой полосе на аварийке, а через некоторое время в нее на большой скорости одновременно врезались два других транспортных средства. Однако на этом все не закончилось - позже к ДТП "присоединился" водитель четвертой легковушки.

В результате аварии погиб один человек, двое пострадали. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Пресс-служба столичной Госавтоинспекции информацию подтвердила.

Момент смертельного ДТП на МКАД.Авария произошла в Москве в ночь на 22 декабря. В результате ДТП погиб один человек, еще двое получили травмы

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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