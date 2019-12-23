В Москве сотрудника Генпрокуратуры ударили ножом за замечание

СЕГОДНЯ 00:14 2019-12-23T00:14:13+03:00

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На севере Москвы мужчина ножом ударил сотрудника Генпрокуратуры. Инцидент произошел в магазине, после того как работник надзорного ведомства сделал покупателю замечание на противоправные действия.

Отмечается, что удар пришелся в ногу. Кем именно в Генпрокуратуре работает потерпевший, не уточняется, также нет дополнительной информации о его состоянии в настоящий момент. Источник РИА Новости сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело о разбое. Личность пострадавшего не уточняется.

По информации старшего помощника руководителя ГСУ Следственного комитета России по городу Москве Юлии Ивановой, на месте происшествия работают оперативники. Они выясняют все обстоятельства произошедшего. В том числе, опрашивают свидетелей произошедшего.

Известно, что в настоящее время нападавшей задержан. Мужчину доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий.

ИСТОЧНИК KP.RU