2019-12-23T06:34:39+03:00
Общество

В Москве объявили желтый уровень опасности из-за тумана

Неблагоприятные погодные условия сохранятся до вечера 23 декабря
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Москве объявили желтый уровень опасности из-за туманаВ Москве объявили желтый уровень опасности из-за туманаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Гидрометцентре сообщили о неблагоприятных погодных условий в российской столице. Из-за тумана в Москве объявили желтый уровень опасности. Предупреждение также распространяется и на Подмосковье.

По данным синоптиков, такая погода будет сохраняться с вечера воскресенья и до вечера понедельника, 22-23 декабря.

- Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна, - сообщается на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что предупреждение в столице будет действовать до 23:00 понедельника, в Московской области до 21:00 того же дня.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что МЧС предупреждали жителей и гостей столицы о сильном тумане с видимостью 100-500 метров в ночь с 21 на 22 декабря. Специалисты дали несколько рекомендаций водителям и пешеходам, чтобы избежать внештатных ситуаций и аварий на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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