В Москве объявили желтый уровень опасности из-за тумана
В Гидрометцентре сообщили о неблагоприятных погодных условий в российской столице. Из-за тумана в Москве объявили желтый уровень опасности. Предупреждение также распространяется и на Подмосковье.
По данным синоптиков, такая погода будет сохраняться с вечера воскресенья и до вечера понедельника, 22-23 декабря.
- Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна, - сообщается на сайте Гидрометцентра.
Отмечается, что предупреждение в столице будет действовать до 23:00 понедельника, в Московской области до 21:00 того же дня.
Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что МЧС предупреждали жителей и гостей столицы о сильном тумане с видимостью 100-500 метров в ночь с 21 на 22 декабря. Специалисты дали несколько рекомендаций водителям и пешеходам, чтобы избежать внештатных ситуаций и аварий на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU