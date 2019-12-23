2019-12-23T10:56:54+03:00
Происшествия

В Подмосковье неизвестные зарезали мужчину около подъезда

Его знакомый пытался сам отвезти его в больницу, но не успел
Ася КУЗНЕЦОВА
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Мужчину зарезали после внезапной ссорыМужчину зарезали после внезапной ссорыФото: Михаил ФРОЛОВ
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В городе Орехово-Зуево около многоквартирного дома 29-летнему мужчине нанесли ножевые ранения в грудь и живот. Нападавший сразу скрылся, а знакомый пострадавшего перенес его в машину и пытался сам доставить его в ближайшую больницу, но мужчина умер в машине.

Причиной нападения источник kp.ru назвал внезапно возникшую ссору. Полиция уже задержала одного подозреваемого.

Ранее сайт kp.ru писал о 46-летнем мужчине, чье тело было найдено около подъезда в Самаре жителем дома. Смерть наступила от ножевых ранений. По словам знакомых погибшего, он злоупотреблял алкоголем.

Также 43-летний мужчина зарезал 23-летнего молодого человека в Кишиневе. Нападавший сначала набросился на спутницу юноши, а тот попытался её защитить и погиб от ранения в живот и умер в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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