2019-12-23T11:31:43+03:00
Происшествия

Профессора МГУ обокрали в здании университета на два миллиона рублей

Деньги похитили из сейфа в кабинете лаборатории
Ася КУЗНЕЦОВА
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Преступники проникли в кабинет, где стоял сейф, отжав окноПреступники проникли в кабинет, где стоял сейф, отжав окноФото: Анатолий ЖДАНОВ
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У профессора МГУ неизвестные украли деньги, взломав сейф, который находился в его кабинете в лаборатории, сообщает источник kp.ru.

Полиция установила, что преступники проникли в кабинет, отжав окно. Они похитили из сейфа 25 тысяч евро, полторы тысячи долларов и 250 тысяч рублей. В общей сложности у профессора украли два миллиона 78 тысяч рублей.

Полиция уже собрала улики. Помещение было не под охраной, но велось видеонаблюдение.

Ранее на сайте kp.ru писали о том, что в возрасте 91 года умер заслуженный профессор математики Олег Ивашёв-Мусатов. Больше двух недель врачи НИИ им. Склифосовского боролись за жизнь преподавателя МГУ. Он по ошибке выпил жидкость для очистки труб «Крот» и скончался от ожогов пищевода и желудка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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