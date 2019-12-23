Интервал на МЦД-2 восстановлен

СЕГОДНЯ 12:03 2019-12-23T12:03:44+03:00

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Утром 23 декабря поезда на МЦД-2 и Курском направлении следовали с увеличенным интервалами из-за потери напряжения в контактной сети. Но к 9.00 подачу РЖД удалось восстановить напряжение.

«Интервал движения на МЦД-2 и Курском направлении между большинством поездов восстановлен. Несколько поездов будут следовать с увеличенным интервалом до полного восстановления графика, - сообщает «Твиттер» «Центральной ППК».

Компания приносит извинения за доставленные неудобства.