Интервал на МЦД-2 восстановлен
Поезда следуют в рабочем графике
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Утром 23 декабря поезда на МЦД-2 и Курском направлении следовали с увеличенным интервалами из-за потери напряжения в контактной сети. Но к 9.00 подачу РЖД удалось восстановить напряжение.
«Интервал движения на МЦД-2 и Курском направлении между большинством поездов восстановлен. Несколько поездов будут следовать с увеличенным интервалом до полного восстановления графика, - сообщает «Твиттер» «Центральной ППК».
Компания приносит извинения за доставленные неудобства.