2019-12-23T13:09:38+03:00
Москва

Москвичам предложили сделать подарки обитателям столичного зоопарка

Игрушки для зверей можно обменять на бесплатный входной билет
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Москвичам предложили сделать новогодние подарки обитателям зоопаркаМосквичам предложили сделать новогодние подарки обитателям зоопаркаФото: REUTERS
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С 25 по 31 декабря в «Московском зоопарке» пройдет новая акция «В зоопарке ждут подарки». В рамках этого проекта все желающие могут принести для животных полезные игрушки и получить взамен бесплатный входной билет.

Как рассказали организаторы акции, подарки можно принести больших панд, рысей, волков, попугаев, сурикатов, мангустов, морских котиков, львов, тигров и других зверей. Зоологи даже составили специальный список полезных игрушек, любую из них можно приобрести в большинстве зоомагазинов города. Например, питомцам зоосада нужны силиконовые кольца, которые обычно покупают для собак, волейбольные мячи, резиновые или силиконовые игрушки в форме гантелей.

«Участники акции «В зоопарке ждут подарки» смогут порадовать животных новой игрушкой. [...] Подарок не должен быть дорогим. Главное, чтобы он принес нашим питомцам пользу и радость», — цитирует генерального директора зоопарка Светлану Акулову телеканал «360».

Сообщается, что волонтеры будут принимать подарки в указанные дни с 9:00 до 16:00 у главного входа. Взамен участников акции тоже ждут приятные новогодние сюрпризы. Например, все желающие смогут бесплатно посетить зоопарк и понаблюдать за жизнь животных, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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