В Москве водитель иномарки сбил пешехода и скрылся

СЕГОДНЯ 15:31 2019-12-23T15:31:15+03:00

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На юге Москвы пешеход попал под колеса легкового автомобиля. Водитель иномарки после столкновения не остановился, чтобы помочь пострадавшему, а вместо этого скрылся с места аварии.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Дербеневская в районе дома номер восемнадцать. По словам источника в правоохранительных водитель автомобиля Skoda совершил наезд на пешехода, после чего уехал в неизвестном направлении, передает сайт argumenti.ru.

На место аварии прибыли специалисты экстренных служб. Стражи порядка проводят проверку, им предстоит установить, по какой причине автомобилист не притормозил перед пешеходом.

Информация о том, в каком состоянии сейчас находится пострадавший пешеход, пока не поступала.

Ранее сообщалось, что еще одно дорожно происшествие произошло в Новой Москве. В начале декабря пожилой тракторист задавил здесь двух пешеходов, уснув за рулем. Сейчас мужчина задержан и дает признательные показания, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU