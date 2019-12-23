В Москве водитель иномарки сбил пешехода и скрылся
На юге Москвы пешеход попал под колеса легкового автомобиля. Водитель иномарки после столкновения не остановился, чтобы помочь пострадавшему, а вместо этого скрылся с места аварии.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Дербеневская в районе дома номер восемнадцать. По словам источника в правоохранительных водитель автомобиля Skoda совершил наезд на пешехода, после чего уехал в неизвестном направлении, передает сайт argumenti.ru.
На место аварии прибыли специалисты экстренных служб. Стражи порядка проводят проверку, им предстоит установить, по какой причине автомобилист не притормозил перед пешеходом.
Информация о том, в каком состоянии сейчас находится пострадавший пешеход, пока не поступала.
Ранее сообщалось, что еще одно дорожно происшествие произошло в Новой Москве. В начале декабря пожилой тракторист задавил здесь двух пешеходов, уснув за рулем. Сейчас мужчина задержан и дает признательные показания, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
ИСТОЧНИК KP.RU