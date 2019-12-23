В Москве строитель воспользовался слабоумием 25-летней девушки и изнасиловал ее

СЕГОДНЯ 17:56 2019-12-23T17:56:58+03:00

Так утверждает мама Кристины. По ее мнению, это случилось еще летом 2019 года

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25-летняя Кристина (*имя изменено) и 23-летний рабочий Кувончбек познакомились еще полтора года назад. Девушка гуляла вместе с мамой, а Кувончбек был занят на общественных работах рядом с их домом. Молодой человек представился Кубой и захотел познакомиться с Кристиной поближе.

- Я была против. Кристина болеет — у нее серьезная эпилепсия, изменение личности, деменция второй степени, - вспоминает мама девушки.

Кувончбек оказался настойчив, и ему все-таки разрешили пообщаться с Кристиной. Несколько раз молодые люди даже гуляли вместе, а потом девушка передумала видеться с Кубой.

- Летом этого года Кувончбек пришел к Кристине домой. Парня встретила ее мама, объяснила: дочка сейчас одна гуляет. Тогда Куба, со слов мамы, поехал искать девушку. Когда нашел, произвел развратные действия. Откуда женщина знает о произошедшем, непонятно. Подробностей тоже никаких, - сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах.

Заявление в полицию мама Кристины написала только 20 декабря. Сама девушка не объяснила, что произошло. По факту заявления проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU