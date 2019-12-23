2019-12-23T17:56:58+03:00
Происшествия

В Москве строитель воспользовался слабоумием 25-летней девушки и изнасиловал ее

Так утверждает мама Кристины. По ее мнению, это случилось еще летом 2019 года
Екатерина Маслова
Поделиться:
Заявление в полицию мама Кристины написала только 20 декабря.Заявление в полицию мама Кристины написала только 20 декабря.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

25-летняя Кристина (*имя изменено) и 23-летний рабочий Кувончбек познакомились еще полтора года назад. Девушка гуляла вместе с мамой, а Кувончбек был занят на общественных работах рядом с их домом. Молодой человек представился Кубой и захотел познакомиться с Кристиной поближе.

- Я была против. Кристина болеет — у нее серьезная эпилепсия, изменение личности, деменция второй степени, - вспоминает мама девушки.

Кувончбек оказался настойчив, и ему все-таки разрешили пообщаться с Кристиной. Несколько раз молодые люди даже гуляли вместе, а потом девушка передумала видеться с Кубой.

- Летом этого года Кувончбек пришел к Кристине домой. Парня встретила ее мама, объяснила: дочка сейчас одна гуляет. Тогда Куба, со слов мамы, поехал искать девушку. Когда нашел, произвел развратные действия. Откуда женщина знает о произошедшем, непонятно. Подробностей тоже никаких, - сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах.

Заявление в полицию мама Кристины написала только 20 декабря. Сама девушка не объяснила, что произошло. По факту заявления проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Москва внедряет инновационные методы закупки медицинского оборудования
В Москве строитель воспользовался слабоумием 25-летней девушки и изнасиловал ее
В Москве водитель иномарки сбил пешехода и скрылся
Движение в центре Москвы начнут ограничивать с 25 декабря
Москвичам предложили сделать подарки обитателям столичного зоопарка
Интервал на МЦД-2 восстановлен
Профессора МГУ обокрали в здании университета на два миллиона рублей
В Подмосковье неизвестные зарезали мужчину около подъезда
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за тумана
В Москве сотрудника Генпрокуратуры ударили ножом за замечание
На МКАД столкнулись четыре автомобиля: смертельное ДТП попало на видео
Грабители отобрали у безработного москвича сумку с 9,5 млн рублей
Погода в Москве на 22 декабря 2019 года: температура +5 и небольшой дождь
Москвичей предупредили о тумане в ночь с 21 на 22 декабря
Число новогодних мероприятий в Подмосковье превысит 1,5 тысячи
В Москве началась продажа новогодних елок
Сотрудники ГКОБ №1 будут переведены в новое отделение до конца года
В московских парках научат кататься на коньках
С 20 декабря в Москве можно будет купить нормандские и русские ели
Коллективу филиала ГКОБ №1 предложено перейти в новое отделение гинекологии
Здание ГКОБ 1 передадут Центру паллиативной помощи Нюты Федермессер
Грибоедовский ЗАГС по выходным будет работать круглосуточно