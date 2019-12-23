Москва внедряет инновационные методы закупки медицинского оборудования

СЕГОДНЯ 18:04 2019-12-23T18:04:51+03:00

Теперь поставщики будут следить за исправностью техники на протяжении всего срока ее службы

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Москва переходит на новую схему приобретения медицинской техники: столица будет приобретать оборудование для больниц в формате контрактов жизненного цикла (КЖЦ). Это позволит усовершенствовать работу тяжелой медицинской техники и значительно сэкономить на ее ремонте, ведь за исправность оборудования до конца срока его службы теперь будет отвечать поставщик. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, такая схема будет применена впервые в России.

- Формат КЖЦ позволяет нам иметь гарантию того, что техника будет регулярно обслуживаться - город платит только за работающее оборудование, - рассказала Анастасия Ракова. - Кроме того, впервые участие в торгах принимают только непосредственные производители, что позволяет серьезно снизить цену.

Как рассказала заместитель мэра Москвы, на сегодняшний день столичный департамент здравоохранения закупил 40 ангиографов, 52 аппарата КТ и 101 аппарат МРТ. Начальная максимальная цена контракта составляла 28,2 млрд рублей, но после торгов стоимость медтехники удалось снизить на 30-50%, что является абсолютным рекордом закупок. В итоге город заплатил за все оборудование 16,6 млрд рублей.

Формат контрактов жизненного цикла предполагает, что продавец будет нести ответственность за работу техники до конца срока ее эксплуатации. Поставщик должен обслуживать аппарат и при необходимости ремонтировать. Для аппаратов МРТ и КТ, например, жизненный цикл составляет 10 лет.

Напомним, расходы на московское здравоохранение в 2020 году вырастут на 30,4 процента. На развитие столичной медицины в бюджете города заложена сумма в 400 млрд. рублей (а с учетом средств обязательного медицинского страхования — более 700 млрд. рублей). При этом на высокотехнологичную медицинскую помощь из бюджета будущего года выделяется 10,9 млрд. рублей.