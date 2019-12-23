2019-12-23T18:04:51+03:00
Общество

Москва внедряет инновационные методы закупки медицинского оборудования

Теперь поставщики будут следить за исправностью техники на протяжении всего срока ее службы
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
В Москве впервые в России применят новую схему закупки диагностической медтехники.В Москве впервые в России применят новую схему закупки диагностической медтехники.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Москва переходит на новую схему приобретения медицинской техники: столица будет приобретать оборудование для больниц в формате контрактов жизненного цикла (КЖЦ). Это позволит усовершенствовать работу тяжелой медицинской техники и значительно сэкономить на ее ремонте, ведь за исправность оборудования до конца срока его службы теперь будет отвечать поставщик. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, такая схема будет применена впервые в России.

- Формат КЖЦ позволяет нам иметь гарантию того, что техника будет регулярно обслуживаться - город платит только за работающее оборудование, - рассказала Анастасия Ракова. - Кроме того, впервые участие в торгах принимают только непосредственные производители, что позволяет серьезно снизить цену.

Как рассказала заместитель мэра Москвы, на сегодняшний день столичный департамент здравоохранения закупил 40 ангиографов, 52 аппарата КТ и 101 аппарат МРТ. Начальная максимальная цена контракта составляла 28,2 млрд рублей, но после торгов стоимость медтехники удалось снизить на 30-50%, что является абсолютным рекордом закупок. В итоге город заплатил за все оборудование 16,6 млрд рублей.

Формат контрактов жизненного цикла предполагает, что продавец будет нести ответственность за работу техники до конца срока ее эксплуатации. Поставщик должен обслуживать аппарат и при необходимости ремонтировать. Для аппаратов МРТ и КТ, например, жизненный цикл составляет 10 лет.

Напомним, расходы на московское здравоохранение в 2020 году вырастут на 30,4 процента. На развитие столичной медицины в бюджете города заложена сумма в 400 млрд. рублей (а с учетом средств обязательного медицинского страхования — более 700 млрд. рублей). При этом на высокотехнологичную медицинскую помощь из бюджета будущего года выделяется 10,9 млрд. рублей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Москва внедряет инновационные методы закупки медицинского оборудования
В Москве строитель воспользовался слабоумием 25-летней девушки и изнасиловал ее
В Москве водитель иномарки сбил пешехода и скрылся
Движение в центре Москвы начнут ограничивать с 25 декабря
Москвичам предложили сделать подарки обитателям столичного зоопарка
Интервал на МЦД-2 восстановлен
Профессора МГУ обокрали в здании университета на два миллиона рублей
В Подмосковье неизвестные зарезали мужчину около подъезда
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за тумана
В Москве сотрудника Генпрокуратуры ударили ножом за замечание
На МКАД столкнулись четыре автомобиля: смертельное ДТП попало на видео
Грабители отобрали у безработного москвича сумку с 9,5 млн рублей
Погода в Москве на 22 декабря 2019 года: температура +5 и небольшой дождь
Москвичей предупредили о тумане в ночь с 21 на 22 декабря
Число новогодних мероприятий в Подмосковье превысит 1,5 тысячи
В Москве началась продажа новогодних елок
Сотрудники ГКОБ №1 будут переведены в новое отделение до конца года
В московских парках научат кататься на коньках
С 20 декабря в Москве можно будет купить нормандские и русские ели
Коллективу филиала ГКОБ №1 предложено перейти в новое отделение гинекологии
Здание ГКОБ 1 передадут Центру паллиативной помощи Нюты Федермессер
Грибоедовский ЗАГС по выходным будет работать круглосуточно