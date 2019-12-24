В преддверии Нового года столичные парки подготовили развлекательную программу

СЕГОДНЯ 13:14 2019-12-24T13:14:18+03:00

Изменить размер текста: A A

С 26 по 29 декабря в парках Москвы пройдут бесплатные мероприятия для детей и их родителей. В рамках развлекательных предновогодних программ гостям покажут театрализованные представления, предложат поучаствовать в мастер-классах и карнавалах.

В последние дни 2019 года столичные зоны отдыха подготовили уникальные программы. Дети смогут встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, поводить с ними хоровод и посмотреть детские представления. Для взрослых гостей парков будут организованы праздничные шоу, дискотеки, обучающие занятия. Все эти мероприятия будут бесплатными, а запись на них заранее не потребуется, пишет РИАМО.

В частности, в Гончаровском парке состоится интерактивный космический спектакль «Инопланетное вторжение в Новый год», в котором сможет принять участие каждый желающий. В Таганском парке гостей научат делать карнавальные маски. А в Измайловском парке пройдет спектакль по одной из самых известных рождественских сказок - «Щелкунчик и Мышиный король» Эрнста Теодора Амадея Гофмана, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU