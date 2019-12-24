На подмосковных автобусных маршрутах к МЦД вырос пассажиропоток

СЕГОДНЯ 14:15 2019-12-24T14:15:43+03:00

В Подмосковье после открытия МЦД увеличился пассажиропоток на автобусах, идущих к станциям Фото: Михаил ФРОЛОВ

С нового года в регионе будут запущены дополнительные автобусы

Изменить размер текста: A A

До станций Московских центральных диаметров (МЦД) в Подмосковье следуют 240 маршрутов общественного транспорта. Специально перед запуском открытого метро существующие маршруты автобусов оптимизировали: сократили интервалы движения и синхронизировали расписание. Об этом рассказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова. Она добавила, что после запуска МЦД пассажиропоток на наземном транспорте начал расти.

«В результате, пассажиропоток на муниципальных и межмуниципальных маршрутах к станциям МЦД увеличился почти на 5% — это порядка 200 тысяч пассажиров в сутки. При этом на 5% снизилось число пассажиров на маршрутах общественного транспорта до метро», — цитирует эксперта телеканал «360».

Добавим, что помимо этого в 2020 году в Подмосковье планируется запустить еще восемь новых маршрутов к станциям МЦД. Если количество пассажиров на линиях продолжит расти, то для отдельных маршрутов будут запущены дополнительные автобусы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU