Погода в Москве на 25 декабря 2019 года: облачно и почти без осадков

СЕГОДНЯ 07:11 2019-12-25T07:11:34+03:00

Синоптики Гидрометцентра рассказали, какой будет погода в Москве на 25 декабря 2019 года

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Погода в Москве на 25 декабря 2019 года, согласно данным синоптиков Гидрометцентра России, будет облачной. По городу преимущественно без осадков.

Температура воздуха днем будет держаться в пределах +2..+4 градусов, а ночью уйдет в минус на один градус. Ветер юго-восточного направления разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление находится в пределах нормы - 745 миллиметров ртутного столба.

В ближайшие дни в Москве произойдет похолодание и столбики термометров опустятся ниже. Дождь сменится снегом, пусть иногда и влажным.

Сайт kp.ru писал, что сложившая в столице теплая погода сильно влияет на животный и растительный мир. Синицы стали пожирать друг друга, цапли и малиновки остались зимовать, а крокусы и багульники зацвели.

ИСТОЧНИК KP.RU