2019-12-25T09:20:47+03:00
Происшествия

В Москве отравились 16 детей: планируется госпитализация

Все ребята прибыли в столицу из разных регионов России на соревнования по роботехнике
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Приехавшие на соревнования дети отравились в МосквеПриехавшие на соревнования дети отравились в МосквеФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Москве планируется госпитализация 16 детей, которые приехали в столицу из других регионов России на соревнования по робототехнике.

У всех пострадавших диагностировано бактериальное пищевое отравление. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Угрозы жизни нет. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения города.

Данные об инциденте поступили в службу скорой помощи еще в минувший вторник, 24 декабря. К отелю Red Brick, где расположились приезжие, тут же направились бригады центра экстренной медицинской помощи. Они были на месте уже через 5-8 минут. В настоящий момент проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий.

"Они (дети - прим. ред.) в удовлетворительном состоянии, планируется госпитализация в профильные городские больницы", - цитирует РИА Новости пресс-службу департамента.

Сколько лет пострадавшим, и из каких они регионов, не уточняется.

Сайт kp.ru писал, что в конце прошлой недели массовое отравление было зафиксировано в поселке Бажово Челябинской области. В больницах оказались 16 воспитанников детского сада с рвотой, высокой температурой и поносом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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