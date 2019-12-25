2019-12-25T09:05:00+03:00
Происшествия

В Москве пассажир «фиолетовой» ветки метро упал на рельсы

Движение составов приостановлено от станции «Беговая» до «Таганской»
Елена АКИМОВА
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Пассажир упал на рельсы на "фиолетовой" ветке метроПассажир упал на рельсы на "фиолетовой" ветке метроФото: Евгения ГУСЕВА
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В Москве на «фиолетовой» ветке метро затруднено движение поездов из-за произошедшего ЧП. На рельсы на станции «Пушкинская» упал пассажир и это стало причиной сбоя в графике следования составов.

Представители столичной подземки сообщают, что было приостановлено сообщение между станциями «Беговая» - «Таганская».

«На Таганско-Краснопресненской линии нет движения поездов из-за пассажира на пути», — сообщили в Twitter московского метро.

В обратном направлении от «Таганской» до «Беговой» поезда ходят с увеличенными интервалами. Движение было восстановлено около 8 часов утра, но в соцсети пользователи пишут, что на «фиолетовой» ветке все равно наблюдаются перебои, сообщает телеканал "360".

«Теперь стоим в перегоне до Выхино», — написал один из комментаторов.

«Почему из Жулебино в сторону центра подряд несколько поездов без остановки?»- интересуются другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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