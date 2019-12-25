Полиция Москвы изъяла почти полтонны браконьерской черной икры
Столичные полицейские пресекли незаконный оборот черный икры. В ходе оперативных действий изъято 475 килограммов продукции, задержаны четверо организаторов незаконной деятельности.
По версии правоохранителей, подозреваемые закупали икру осетровых рыб у браконьеров на Дальнем Востоке и в Поволжье, сами занимались ее переработкой и фасовкой, а потом под видом легальной продавали на рынках Москвы. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по городу.
Возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МВД РФ по Москве
Сотрудники полиции совместно с представителями Росрыболовства и Росгвардии провели обыски в квартирах подозреваемых, а также в местах хранения и сбыта нелегальной продукции. В результате была обнаружена не только икра, но и денежные средства, банковские карты, фасовочные контейнеры, полиграфическая продукция, документы и черновые записи. Образцы направлены на экспертизу.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче и обороте особо ценных водных биологических ресурсов из Красной книги РФ, совершенных организованной группой лиц.
Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году в Новосибирске остановили фургон с черной икрой и рыбой осетровых пород. Ущерб биологическим ресурсам составил более шести миллионов рублей.
В Москве изъяли почти полтонны браконьерской черной икры.
ИСТОЧНИК KP.RU