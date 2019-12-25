Полиция Москвы изъяла почти полтонны браконьерской черной икры

СЕГОДНЯ 11:12 2019-12-25T11:28:11+03:00

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Столичные полицейские пресекли незаконный оборот черный икры. В ходе оперативных действий изъято 475 килограммов продукции, задержаны четверо организаторов незаконной деятельности.

По версии правоохранителей, подозреваемые закупали икру осетровых рыб у браконьеров на Дальнем Востоке и в Поволжье, сами занимались ее переработкой и фасовкой, а потом под видом легальной продавали на рынках Москвы. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по городу.

Возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МВД РФ по Москве

Сотрудники полиции совместно с представителями Росрыболовства и Росгвардии провели обыски в квартирах подозреваемых, а также в местах хранения и сбыта нелегальной продукции. В результате была обнаружена не только икра, но и денежные средства, банковские карты, фасовочные контейнеры, полиграфическая продукция, документы и черновые записи. Образцы направлены на экспертизу.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче и обороте особо ценных водных биологических ресурсов из Красной книги РФ, совершенных организованной группой лиц.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году в Новосибирске остановили фургон с черной икрой и рыбой осетровых пород. Ущерб биологическим ресурсам составил более шести миллионов рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/751620" frameborder="0"></iframe> В Москве изъяли почти полтонны браконьерской черной икры.

ИСТОЧНИК KP.RU