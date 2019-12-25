2019-12-25T12:50:42+03:00
Москва

На станции МЦД Остафьево завершены основные строительные работы

Станция появился на втором диаметре
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
На МЦД завершается строительство станции ОстафьевоНа МЦД завершается строительство станции ОстафьевоФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Строительство станции Остафьево, расположенной на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2), подходит к концу. Основные работы здесь уже завершились, остается только отделка станции и подключение ее к железнодорожной линии.

«Новая станция Остафьево Курского направления Московской железной дороги находится в финальной стадии готовности. Остановочный пункт расположен между станциями Щербинка и Силикатная МЦД-2 Курско-Рижский», - цитирует сообщение пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы РИАМО.

В департаменте добавили, что на станции будут расположены две пассажирские платформы, вестибюль с кассовой зоной, эскалаторами и лифтами для маломобильных граждан. Станция находится в Новомосковском округе, и станций метро поблизости у местных жителей пока нет, передает Москва 24.

Напомним, движение на МЦД было запущено в конце ноября. На двух первых диаметрах расположено 57 станций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На станции МЦД Остафьево завершены основные строительные работы
Полиция Москвы изъяла почти полтонны браконьерской черной икры
В Москве пассажир «фиолетовой» ветки метро упал на рельсы
В Москве отравились 16 детей: планируется госпитализация
Погода в Москве на 25 декабря 2019 года: облачно и почти без осадков
На подмосковных автобусных маршрутах к МЦД вырос пассажиропоток
В преддверии Нового года столичные парки подготовили развлекательную программу
Москва внедряет инновационные методы закупки медицинского оборудования
В Москве строитель воспользовался слабоумием 25-летней девушки и изнасиловал ее
В Москве водитель иномарки сбил пешехода и скрылся
Движение в центре Москвы начнут ограничивать с 25 декабря
Москвичам предложили сделать подарки обитателям столичного зоопарка
Интервал на МЦД-2 восстановлен
Профессора МГУ обокрали в здании университета на два миллиона рублей
В Подмосковье неизвестные зарезали мужчину около подъезда
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за тумана
В Москве сотрудника Генпрокуратуры ударили ножом за замечание
На МКАД столкнулись четыре автомобиля: смертельное ДТП попало на видео
Грабители отобрали у безработного москвича сумку с 9,5 млн рублей
Погода в Москве на 22 декабря 2019 года: температура +5 и небольшой дождь
Москвичей предупредили о тумане в ночь с 21 на 22 декабря
Число новогодних мероприятий в Подмосковье превысит 1,5 тысячи
В Москве началась продажа новогодних елок
Сотрудники ГКОБ №1 будут переведены в новое отделение до конца года
В московских парках научат кататься на коньках
С 20 декабря в Москве можно будет купить нормандские и русские ели
Коллективу филиала ГКОБ №1 предложено перейти в новое отделение гинекологии
Здание ГКОБ 1 передадут Центру паллиативной помощи Нюты Федермессер
Грибоедовский ЗАГС по выходным будет работать круглосуточно