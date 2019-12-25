На станции МЦД Остафьево завершены основные строительные работы

СЕГОДНЯ 12:50 2019-12-25T12:50:42+03:00

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Строительство станции Остафьево, расположенной на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2), подходит к концу. Основные работы здесь уже завершились, остается только отделка станции и подключение ее к железнодорожной линии.

«Новая станция Остафьево Курского направления Московской железной дороги находится в финальной стадии готовности. Остановочный пункт расположен между станциями Щербинка и Силикатная МЦД-2 Курско-Рижский», - цитирует сообщение пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы РИАМО.

В департаменте добавили, что на станции будут расположены две пассажирские платформы, вестибюль с кассовой зоной, эскалаторами и лифтами для маломобильных граждан. Станция находится в Новомосковском округе, и станций метро поблизости у местных жителей пока нет, передает Москва 24.

Напомним, движение на МЦД было запущено в конце ноября. На двух первых диаметрах расположено 57 станций.

ИСТОЧНИК KP.RU