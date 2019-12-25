Основные работы по строительству станции МЦД-2 «Остафьево» завершены

СЕГОДНЯ 13:36 2019-12-25T13:49:03+03:00

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Еще одна станция Московских центральных диаметров (МЦД-2) готовится к открытию: завершены основные работы на остановке «Остафьево» Курского направления. Об этом пресс-служба столичного Департамента транспорта сообщила в среду, 25 декабря.

- Новая станция «Остафьево» Курского направления Московской железной дороги находится в финальной стадии готовности, работы по ее строительству уже заканчиваются. Остановочный пункт «Остафьево» расположен между станциями «Щербинка» и «Силикатная» МЦД-2 «Курско-Рижский», - сообщает московский Дептранс. - Станция будет включать в себя две пассажирские платформы и конкорс с турникетной и кассовой зоной, с эскалаторами и лифтами для маломобильных пассажиров.

«Остафьево» расположена в Новомосковском округе столицы. Рядом, в пешей доступности, нет метро. Благодаря открытию нового остановочного пункта транспортное сообщение в районе значительно улучшится. МЦД-2 свяжет округ с другими транспортными системам столицы, в том числе с метрополитеном, МЦК и наземным транспортом.

Ранее Департамент транспорта Москвы сообщал о том, что с 25 декабря по 8 декабря включительно для пассажиров МЦД-1 и МЦД-2 установлен бесплатный проезд. Бесплатно можно было путешествовать по всем зонам магистралей, включая дальние. За эти дни была скорректирована система оплаты проезда и перекодированы турникеты.

Напомним, платный проезд на МЦД действует с 9 декабря. Все системы диаметров работают без сбоев, в обычном режиме.