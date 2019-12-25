2019-12-25T15:13:05+03:00
Москва

За 2019 года в Подмосковье отремонтировали 15 мостов и путепроводов

Рабочие установили новые ограждения, заменили покрытие, отремонтировали опоры
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В Подмосковье отремонтировали мосты и путепроводы. Фото: архив "КП"В Подмосковье отремонтировали мосты и путепроводы. Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

На региональных дорогах в Московской области с начала 2019 года отремонтировали тринадцать мостов, путепровод и паромную переправу. Об этом сообщили в подмосковном Минтрансе.

В ведомстве рассказали, что в ходе ремонта на всех объектах рабочие укрепили пролеты, обустроили системы водоотвода и дренажа. Кроме того были отремонтированы опоры, конусы и лестницы, сопряжения. Также были установлены новые перила и барьерные ограждения, а также залито новое асфальтовое покрытие.

«Всего в 2019 году отремонтировали пятнадцать искусственных сооружений. Для удобства жителей там, где это было возможно, ремонт проводился последовательно по полосам с организацией реверсивного движения. На многих объектах работы были завершены с опережением графика», - цитирует главу ведомства Алексея Гержика интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В частности, два моста были отремонтированы в Солнечногорском районе: один мост, который проходит через Истринское водохранилище на 16-м километре Пятницкое шоссе, и второй - через реку Горетовку у деревни Рузино, передает РИАМО.

Помимо этого были отремонтированы конструкции в Волоколамске, Истре, Сергиевом Посаде и в других городах Подмосковья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За 2019 года в Подмосковье отремонтировали 15 мостов и путепроводов
Основные работы по строительству станции МЦД-2 «Остафьево» завершены
Работника мебельной фабрики в Москве придавило десятками чемоданов
На станции МЦД Остафьево завершены основные строительные работы
Полиция Москвы изъяла почти полтонны браконьерской черной икры
В Москве пассажир «фиолетовой» ветки метро упал на рельсы
В Москве отравились 16 детей: планируется госпитализация
Погода в Москве на 25 декабря 2019 года: облачно и почти без осадков
На подмосковных автобусных маршрутах к МЦД вырос пассажиропоток
В преддверии Нового года столичные парки подготовили развлекательную программу
Москва внедряет инновационные методы закупки медицинского оборудования
В Москве строитель воспользовался слабоумием 25-летней девушки и изнасиловал ее