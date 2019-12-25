За 2019 года в Подмосковье отремонтировали 15 мостов и путепроводов

СЕГОДНЯ 15:13 2019-12-25T15:13:05+03:00

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На региональных дорогах в Московской области с начала 2019 года отремонтировали тринадцать мостов, путепровод и паромную переправу. Об этом сообщили в подмосковном Минтрансе.

В ведомстве рассказали, что в ходе ремонта на всех объектах рабочие укрепили пролеты, обустроили системы водоотвода и дренажа. Кроме того были отремонтированы опоры, конусы и лестницы, сопряжения. Также были установлены новые перила и барьерные ограждения, а также залито новое асфальтовое покрытие.

«Всего в 2019 году отремонтировали пятнадцать искусственных сооружений. Для удобства жителей там, где это было возможно, ремонт проводился последовательно по полосам с организацией реверсивного движения. На многих объектах работы были завершены с опережением графика», - цитирует главу ведомства Алексея Гержика интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В частности, два моста были отремонтированы в Солнечногорском районе: один мост, который проходит через Истринское водохранилище на 16-м километре Пятницкое шоссе, и второй - через реку Горетовку у деревни Рузино, передает РИАМО.

Помимо этого были отремонтированы конструкции в Волоколамске, Истре, Сергиевом Посаде и в других городах Подмосковья.

ИСТОЧНИК KP.RU