С момента запуска МЦД воспользовались более 15 млн пассажиров

СЕГОДНЯ 13:44 2019-12-26T13:45:59+03:00

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Более 15,5 миллионов пассажиров перевезли первые два маршрута Московских центральных диаметров с момента их запуска. МЦД-1 и МЦД-2 заработали 21 ноября, и с тех пор популярность нового наземного метро среди москвичей и жителей Подмосковья неизменно растет. За этот период пассажиропоток вырос почти на 13%. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

- Могу сказать, что, если на всем московском направлении Московской железной дороги рост пассажиропотока составляет 0,2%-0,3%, - рассказал Лискутов агентству «Москва». - 13%-й рост – огромная цифра. Все вопросы, которые касаются графика, составности поездов, на сегодняшний день решены коллегами из Центральной пригородной пассажирской компании и РЖД.

С момента запуска диаметров 21 ноября около 7,3 млн поездок пассажиры совершили на МЦД-1 («Белорусско-Савеловское направление)» и 8,2 млн поездок — на МЦД-2 («Курско-Рижское направление)». Ежедневно число жителей и гостей столицы, пользующихся новым наземным метро, растет. Новый рекорд был установлен 24 декабря: в этот день диаметры перевезли более 552,1 тысячи пассажиров. Это на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом до запуска МЦД. В среднем же в будни диаметрами пользуются 532 тысячи пассажиров. Это число не снизилось и после того, как 9 декабря на МЦД была введена плата за проезд. С 25 ноября по 8 декабря на диаметрах действовал режим бесплатных поездок: за это время была скорректирована система оплаты проезда и перекодированы турникеты.

Еще раз воспользоваться бесплатным проездом на МЦД-1 и МЦД-2 пассажиры смогут в канун Нового года 31 декабря. Проезд в Москве на всех видах городского транспорта в новогоднюю ночь будет бесплатным. Об этом 24 декабря сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте».

- На Новый год наземный транспорт, метро и МЦК будут работать всю ночь. С 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд бесплатный. Парковки на улицах с 1 по 8 января тоже бесплатные (парковки со шлагбаумом работают по действующим тарифам, - написал столичный градоначальник в соцсети.

Напомним, Московские центральные диаметры - это совместный проект Правительства Москвы, ОАО "РЖД", Минтранса России и Правительства Московской области. В будущем через столицу протянутся пять диаметров: это 375 километров пути и 186 станций. МЦД-3 пройдет по направлению «Ленинградско-Казанский» («Зеленоград - Раменское»), МЦД-4 - по маршруту «Киевско-Горьковский» («Апрелевка - Железнодорожный»), МЦД-5 - по линии «Ярославско-Павелецкий». Предполагается, что МЦД будет обслуживать около 650 млн. человек в год.