2019-12-26T14:45:09+03:00
Происшествия

В московские аэропорты Домодедово и Шереметьево вновь поступили угрозы о минировании

Волна звонков длится уже четыре недели
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
На прошлой неделе столичные аэропорты "минировали" пять дней подрядНа прошлой неделе столичные аэропорты "минировали" пять дней подрядФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Московские аэропорты Домодедово и Шереметьево снова проверяют из-за анонимной угрозы о взрыве.

- Кинологи проверяют здания и территории аэропортов Домодедово и Шереметьево после анонимных звонков об угрозе взрыва. В воздушных гаванях введены усиленные меры безопасности. Эвакуация на время проверки не проводится, - передает ТАСС слова своего источника в экстренных службах.

Волна минирований началась 28 ноября. Из-за анонимных угроз Москве и Санкт-Петербурге эвакуировали школы, детские сады, торговые центры и вокзалы.

Ранее сайт kp.ru сообщал об угрозах взрыва всех станций московского метро и нескольких аэропортов. В Басманный суд Москвы очередная угроза о минировании пришла в день, когда там должно было проходить слушание по делу историка Соколова, убившего аспирантку.

Сайт kp.ru публиковал видеообращение администрации столицы о правилах поведения во время эвакуации школы.

Правила поведения при угрозе минирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подмосковные школьники смогут посещать музеи столицы бесплатно
В московские аэропорты Домодедово и Шереметьево вновь поступили угрозы о минировании
С момента запуска МЦД воспользовались более 15 млн пассажиров
Пассажиропоток на МЦД вырос на 13 процентов
За 2019 года в Подмосковье отремонтировали 15 мостов и путепроводов
Основные работы по строительству станции МЦД-2 «Остафьево» завершены
Работника мебельной фабрики в Москве придавило десятками чемоданов
На станции МЦД Остафьево завершены основные строительные работы
Полиция Москвы изъяла почти полтонны браконьерской черной икры
В Москве пассажир «фиолетовой» ветки метро упал на рельсы
В Москве отравились 16 детей: планируется госпитализация
Погода в Москве на 25 декабря 2019 года: облачно и почти без осадков
На подмосковных автобусных маршрутах к МЦД вырос пассажиропоток
В преддверии Нового года столичные парки подготовили развлекательную программу
Москва внедряет инновационные методы закупки медицинского оборудования
В Москве строитель воспользовался слабоумием 25-летней девушки и изнасиловал ее