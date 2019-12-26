В московские аэропорты Домодедово и Шереметьево вновь поступили угрозы о минировании

СЕГОДНЯ 14:45 2019-12-26T14:45:09+03:00

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Московские аэропорты Домодедово и Шереметьево снова проверяют из-за анонимной угрозы о взрыве.

- Кинологи проверяют здания и территории аэропортов Домодедово и Шереметьево после анонимных звонков об угрозе взрыва. В воздушных гаванях введены усиленные меры безопасности. Эвакуация на время проверки не проводится, - передает ТАСС слова своего источника в экстренных службах.

Волна минирований началась 28 ноября. Из-за анонимных угроз Москве и Санкт-Петербурге эвакуировали школы, детские сады, торговые центры и вокзалы.

Ранее сайт kp.ru сообщал об угрозах взрыва всех станций московского метро и нескольких аэропортов. В Басманный суд Москвы очередная угроза о минировании пришла в день, когда там должно было проходить слушание по делу историка Соколова, убившего аспирантку.

Сайт kp.ru публиковал видеообращение администрации столицы о правилах поведения во время эвакуации школы.

Правила поведения при угрозе минирования.

ИСТОЧНИК KP.RU