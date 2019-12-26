Подмосковные школьники смогут посещать музеи столицы бесплатно

СЕГОДНЯ 14:51 2019-12-26T14:51:06+03:00

Такая же акция будет организована и для московских учащихся

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Министерство культуры Московской области совместно с Департаментом культуры Москвы совместно разрабатывают программу бесплатного посещения музеев школьниками столицы и региона. В рамках акции ученики из Подмосковья смогут бесплатно попасть в столичные культурные учреждения, а московские ребята, наоборот, получат бесплатный доступ к музеям Московской области. Об этом сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Министр добавила, что в настоящее время решается вопрос реализации программы. А точнее, как сделать доступ повсеместным и бесплатным.

«Единый электронный читательский билет, наверное, может стать базой, куда можно завести программное обеспечение музеев. И по этой же карте школьник сможет проходить в московские музеи», - цитирует Харламову интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU