Погода в Москве на 27 декабря 2019 года: мокрый снег и гололедица

СЕГОДНЯ 08:53 2019-12-27T08:53:59+03:00

В Москве будет сыро и тепло Фото: Алексей ФОКИН

Стало известно, какой будет погода в Москве на 27 декабря 2019 года

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Погода в Москве на 27 декабря 2019 года будет довольно пасмурной. Небо затянут облака, а с неба будет падать снег вперемешку с дождем. В некоторых районах осадки окажутся обильнее, чем в других.

Температура воздуха пограничная и днем колеблется в пределах от -1 до +1. Ночью столбики термометров уже не поднимутся выше нуля. А в воскресенье еще немного похолодает, правда, ненадолго.

На улицах в эту пятницу образуется гололедица, а ветер северо-восточного направления разовьет скорость 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление, согласно данным Гидрометцентра России, находится в норме - 744 миллиметра ртутного столба.

Сайт kp.ru писал, что 1 января 2020 года может стать самым теплым в истории метеонаблюдений. Оттепель вернется в столицу сразу после небольшого похолодания на выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU