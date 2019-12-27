Погода в Москве на 27 декабря 2019 года: мокрый снег и гололедица
Погода в Москве на 27 декабря 2019 года будет довольно пасмурной. Небо затянут облака, а с неба будет падать снег вперемешку с дождем. В некоторых районах осадки окажутся обильнее, чем в других.
Температура воздуха пограничная и днем колеблется в пределах от -1 до +1. Ночью столбики термометров уже не поднимутся выше нуля. А в воскресенье еще немного похолодает, правда, ненадолго.
На улицах в эту пятницу образуется гололедица, а ветер северо-восточного направления разовьет скорость 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление, согласно данным Гидрометцентра России, находится в норме - 744 миллиметра ртутного столба.
Сайт kp.ru писал, что 1 января 2020 года может стать самым теплым в истории метеонаблюдений. Оттепель вернется в столицу сразу после небольшого похолодания на выходных.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»