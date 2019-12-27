2019-12-27T08:53:59+03:00
Общество

Погода в Москве на 27 декабря 2019 года: мокрый снег и гололедица

Стало известно, какой будет погода в Москве на 27 декабря 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
В Москве будет сыро и теплоВ Москве будет сыро и теплоФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Погода в Москве на 27 декабря 2019 года будет довольно пасмурной. Небо затянут облака, а с неба будет падать снег вперемешку с дождем. В некоторых районах осадки окажутся обильнее, чем в других.

Температура воздуха пограничная и днем колеблется в пределах от -1 до +1. Ночью столбики термометров уже не поднимутся выше нуля. А в воскресенье еще немного похолодает, правда, ненадолго.

На улицах в эту пятницу образуется гололедица, а ветер северо-восточного направления разовьет скорость 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление, согласно данным Гидрометцентра России, находится в норме - 744 миллиметра ртутного столба.

Сайт kp.ru писал, что 1 января 2020 года может стать самым теплым в истории метеонаблюдений. Оттепель вернется в столицу сразу после небольшого похолодания на выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Желтый уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье
Погода в Москве на 27 декабря 2019 года: мокрый снег и гололедица
Подмосковные школьники смогут посещать музеи столицы бесплатно
В московские аэропорты Домодедово и Шереметьево вновь поступили угрозы о минировании
С момента запуска МЦД воспользовались более 15 млн пассажиров
Пассажиропоток на МЦД вырос на 13 процентов
За 2019 года в Подмосковье отремонтировали 15 мостов и путепроводов
Основные работы по строительству станции МЦД-2 «Остафьево» завершены
Работника мебельной фабрики в Москве придавило десятками чемоданов
На станции МЦД Остафьево завершены основные строительные работы
Полиция Москвы изъяла почти полтонны браконьерской черной икры
В Москве пассажир «фиолетовой» ветки метро упал на рельсы
В Москве отравились 16 детей: планируется госпитализация
Погода в Москве на 25 декабря 2019 года: облачно и почти без осадков
На подмосковных автобусных маршрутах к МЦД вырос пассажиропоток
В преддверии Нового года столичные парки подготовили развлекательную программу
Москва внедряет инновационные методы закупки медицинского оборудования
В Москве строитель воспользовался слабоумием 25-летней девушки и изнасиловал ее