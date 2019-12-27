Желтый уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье
Москвичей предупредили о сильной гололедице и густом тумане. В связи с непогодой в городе объявили желтый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, потенциально опасная погода будет сохраняться в регионе до субботнего вечера, 28 декабря.
Специалисты предупреждают, что из-за тумана видимость в городе будет ограничена до 100-500 метров. При этом в городе сохранится теплая погода, температура воздуха будет колебаться в пределах от минус одного до плюс одного градуса по Цельсию, передает сайт телеканала «Звезда».
В Росгидромецентре добавили, что с аналогичными погодными явлениями столкнутся и жители Московской области, в регионе до 22:00 28 декабря также будет действовать желтый уровень погодной опасности, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Синоптики отмечают, что небольшое похолодание придет в выходные. Температура воздуха может опуститься до -4 градусов, а местами пройдет кратковременный снег.
ИСТОЧНИК KP.RU
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