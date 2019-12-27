2019-12-27T14:11:58+03:00
Москва

Москвичам напомнили о перекрытии нескольких центральных улиц на новогодние праздники

Здесь будут проводиться народные гулянья и фестивали
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В центре Москвы на праздники перекроют несколько улицВ центре Москвы на праздники перекроют несколько улицФото: Евгения ГУСЕВА
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Начиная с субботы, 28 декабря, в центре Москвы начнут ограничивать движение для транспорта. Из-за проведения праздничных мероприятий несколько улиц будут перекрыты до конца новогодних каникул. Об этом напомнили в пресс-службе Центра организации дорожного движения столицы.

Уже в ближайшие выходные несколько улиц в центре столицы станут пешеходными. С 02:00 28 декабря до 22:00 6 января движение будет перекрыто на участках на участках: Тверской улицы (от Тверского бульвара до Моховой улицы); Моховой улицы (от Воздвиженки до Тверской улицы); улицы Охотный Ряд (от Моховой улицы до Театрального проезда); Театрального проезда (от улицы Охотный Ряд до улицы Петровки), передает РИАМО.

Кроме того все желающие смогут погулять по Малому Гнездниковскому, Леонтьевскому, Газетному, Никитскому, Глинищевскому и Брюсову переулкам. А с 31 декабря в городе будут перекрыты еще несколько улиц.

Добавим, что помимо этого несколько маршрутов общественного наземного транспорта в новогоднюю ночь увеличат время работы, а другие будут работать круглосуточно. Также в круглосуточном режиме 31 декабря и 1 января будут работать метро и МЦК, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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