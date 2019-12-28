Погода в Москве на 28 декабря 2019 года: ожидается небольшой снег

СЕГОДНЯ 07:28 2019-12-28T07:28:30+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 28 декабря 2019 года

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Погода в Москве на 28 декабря 2019 года будет серой и облачной. Местами по городу пройдет долгожданный снег, а вот по области он, вероятнее всего, будет смешан с дождем.

Температура воздуха по-прежнему пограничная - от -1 до 1 градуса. Из-за таких колебаний на дорогах и тротуарах образуется гололедицы. Будьте осторожны выходя из дома, чтобы не подскользнуться и не упасть.

Ветер северо-восточного направления разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление слегка повышено - 753 миллиметра ртутного столба. Такие данные приводятся на сайте Гидрометцентра России.

Сайт kp.ru писал, что в новогоднюю ночь в столице будет держаться плюсовая температура, а 1 января может стать самым теплым в истории метеонаблюдений. За несколько дней до праздника в городе подморозит, но это лишь временное явление.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/751245" frameborder="0"></iframe> В декабре в Москву пришла весна.

ИСТОЧНИК KP.RU