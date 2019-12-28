В Москве задержали мошенницу, которая "крала праздник" у детей

СЕГОДНЯ 12:34 2019-12-28T12:34:27+03:00

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Полиция Москвы задержала мошенницу, которая обманывала родителей маленьких детей, продавая им несуществующие билеты на новогодние ёлки.

Правоохранителям пожаловались 18 семей. Они рассказали, что увидели объявление о продаже билетов на шоу в смс-оповещениях в социальных сетях. Цена была очень привлекательной и после разговора с продавцом, все они перечислили деньги на расчетный счет, однако заветные пригласительные так и не получили.

"Среди потерпевших оказались многодетные и малообеспеченные семьи, родители детей-инвалидов, а также больных онкологическими заболеваниями", - уточняется на сайте МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в мошенничестве была задержана 46-летняя приезжая.

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ИСТОЧНИК KP.RU