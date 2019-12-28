Московские полицейские задержали подозреваемого в нападении на пенсионера

СЕГОДНЯ 23:27 2019-12-28T23:27:41+03:00

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Московские полицейские задержали подозреваемого в вооруженном нападении на пенсионера. По версии стражей правопорядка, на станции метро "Шаболовская" задержанный нанес потерпевшему удары ножом.

В полицию о случившемся сообщили пассажиры столичной подземки. Они также указали на подозреваемого.

- Полицейский незамедлительно задержал подозреваемого. Им оказался 26-летний приезжий из ближнего зарубежья, - цитирует представителей московской полиции ТАСС.

В ведомстве рассказали, что подозреваемый вступил в конфликт с пенсионером, а повод был незначительным. В какой-то момент молодой человек достал нож и ударил потерпевшего. Оружие изъяли и отправили на экспертизу. Пожилой мужчина был госпитализирован, а полицейские возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый был арестован.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что инцидент с поножовщиной произошел в районе станции метро «Шаболовская» вечером 27 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU