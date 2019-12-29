В Подмосковье мужчине разорвало лицо взрывом петарды

СЕГОДНЯ 20:27 2019-12-29T20:27:57+03:00

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В результате взрыва петарды в подмосковном Клину погиб 33-летний местный житель. Мужчина выпивал вместе с друзьями на территории частного дома и запускал фейерверки.

Согласно данным представителя Главного следственного управления СК по области Ольги Врадий, все произошло в субботу, 28 декабря. Мужчина стал поджигать третью петарду, когда она взорвалась. В момент инцидента у него во рту была зажженная сигарета.

"Поджег мужчина петарду сам или она загорелась в результате попадания искры от окурка, очевидцы пояснить не смогли", - уточняется на сайте ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU