2019-12-29T20:27:57+03:00
Происшествия

В Подмосковье мужчине разорвало лицо взрывом петарды

Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть пострадавшего
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В результате взрыва петарды в подмосковном Клину погиб 33-летний местный житель. Мужчина выпивал вместе с друзьями на территории частного дома и запускал фейерверки.

Согласно данным представителя Главного следственного управления СК по области Ольги Врадий, все произошло в субботу, 28 декабря. Мужчина стал поджигать третью петарду, когда она взорвалась. В момент инцидента у него во рту была зажженная сигарета.

"Поджег мужчина петарду сам или она загорелась в результате попадания искры от окурка, очевидцы пояснить не смогли", - уточняется на сайте ведомства.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Подмосковье мужчине разорвало лицо взрывом петарды
Московские полицейские задержали подозреваемого в нападении на пенсионера
В Москве задержали мошенницу, которая "крала праздник" у детей
Погода в Москве на 28 декабря 2019 года: ожидается небольшой снег
Москвичам напомнили о перекрытии нескольких центральных улиц на новогодние праздники
Желтый уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье
Погода в Москве на 27 декабря 2019 года: мокрый снег и гололедица
Подмосковные школьники смогут посещать музеи столицы бесплатно
В московские аэропорты Домодедово и Шереметьево вновь поступили угрозы о минировании
С момента запуска МЦД воспользовались более 15 млн пассажиров
Пассажиропоток на МЦД вырос на 13 процентов
За 2019 года в Подмосковье отремонтировали 15 мостов и путепроводов
Основные работы по строительству станции МЦД-2 «Остафьево» завершены
Работника мебельной фабрики в Москве придавило десятками чемоданов
На станции МЦД Остафьево завершены основные строительные работы
Полиция Москвы изъяла почти полтонны браконьерской черной икры
В Москве пассажир «фиолетовой» ветки метро упал на рельсы
В Москве отравились 16 детей: планируется госпитализация
Погода в Москве на 25 декабря 2019 года: облачно и почти без осадков
На подмосковных автобусных маршрутах к МЦД вырос пассажиропоток
В преддверии Нового года столичные парки подготовили развлекательную программу
Москва внедряет инновационные методы закупки медицинского оборудования
В Москве строитель воспользовался слабоумием 25-летней девушки и изнасиловал ее