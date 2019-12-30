2019-12-30T09:26:54+03:00
Происшествия

В Подмосковье раздетый малыш выпал в окно и остался жив

Ребенка заметили прохожие и вызвали экстренные службы
Елена АКИМОВА
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В Подмосковье маленький ребенок выпал из окна и остался целВ Подмосковье маленький ребенок выпал из окна и остался целФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Подмосковье двухлетний малыш выпал из окна дома по улице Кузьмина в Павловском Посаде и остался цел. Ребенка, лежащего возле дома, заметили прохожие. Они услышали громкий плач и поспешили на помощь.

Вскоре на месте были врачи и стражи порядка. Пока первые проверяли состояние здоровья крохи, вторые начали заглядывать в каждую квартиру, чтобы отыскать родителей ребенка. Мама с папой нашлись довольно скоро, их квартира расположена на первом этаже. Они не заметили, как малыш вывалился из окна.

Мальчик не получил серьезных травм, но было решено доставить его в больницу, так как ребенок сильно простужен. А вот родителям предстоит объяснить, почему сын оказался на подоконнике, сообщает Пятый канал.

В начале ноября в из окна многоэтажного жилого дома на северо-востоке Москвы выпала женщина с двумя маленькими детьми. Тела 36-летней женщины и маленькой девочки обнаружили рано утром. Рядом лежал мальчик, которому на вид около шести лет. Ребенка доставили в больницу в реанимационное отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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