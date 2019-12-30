2019-12-30T13:25:06+03:00
Москва

Москвичам пообещали снежный и теплый Новый год

В ближайшие дни в городе ожидаются метели и усиление ветра
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве ожидается снег на Новый годВ Москве ожидается снег на Новый годФото: Екатерина АНАНЬЕВА
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В преддверии Нового года в Москве ожидаются снегопады, а из-за теплого атмосферного фронта в городе усилится ветер. В концу понедельника, 30 декабря, высота снежного покрова в столице составит 3-6 сантиметров. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В ночь на 31-ое снег продолжится, высота снежного покрова еще на пару сантиметров станет выше. И в последний день уходящего года в теплом секторе циклона интенсивность осадков снизится», - цитирует эксперта ИА НСН.

Зато в новогоднюю ночь, по прогнозам синоптиков, можно ожидать прорыв холодного фронта. Благодаря этому температура воздуха снизится, кроме того продолжит идти снег.

«Если строго в полночь температура будет колебаться около нулевой отметки, то в течение ночи она начнет понижаться и к утру опустится до минус 5 градусов», - добавил Тишковец.

В первый день 2020 года в столице выглянет солнце, а столбики термометров покажу 2-4 градуса ниже ноля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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