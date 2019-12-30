Пятилетняя девочка погибла под колесами "Камаза" в Люберцах
Смертельное ДТП произошло в понедельник, 30 декабря, в подмосковных Люберцах. Многотонный "Камаз" сбил двоих детей на пешеходном переходе в микрорайоне Белая дача недалеко от одноименного торгового центра.
"Погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребенок получил травмы", - сообщили в пресс-службе Главного управления министерства внутренних дел России по Московской области.
Водитель не стал скрываться с места происшествия. Обстоятельства трагедии выясняются, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал, что несколькими неделями ранее в подмосковном Серпухове сбили 12-летнего мальчика. Легковой автомобиль наехал ребенка в районе площади Ленина. Водитель вместе с очевидцами происшествия дождался медиков. У пострадавшего диагностировали перелом обеих гостей голени. Из местной больницы его вертолетом доставили в Москву.
ИСТОЧНИК KP.RU