2019-12-30T19:41:42+03:00
Происшествия

МЧС Москвы распространило экстренное предупреждение из-за гололеда

С вечера понедельника до утра вторника, 31 декабря, ожидается метель и налипание мокрого снега
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Местами по столице будет мести метельМестами по столице будет мести метельФото: Евгения ГУСЕВА
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Московское управление Министерства по чрезвычайным ситуациям предупреждает жителей и гостей столицы о неблагоприятных погодных условиях вечером в понедельник, 30 декабря, с сохранением до утра вторника.

Как сообщают спасатели со ссылкой на прогноз синоптиков Росгидромета, в ближайшее время в городе пройдет снег, а дороги станут очень скользкими.

"С 17 часов 30 декабря до 10 часов 31 декабря в Москве ожидается местами гололёд, снег, метель, мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - сообщается на сайте ведомства.

Спасатели рекомендуют гражданам не оставлять детей без присмотра, парковать автомобили вдали от деревьев, а при движении за рулем машины снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров. Пешеходам же стоит позаботиться о наличии светоотражающих элементов на одежде.

Ранее сайт kp.ru писал о том, какой будет погода в Москве в новогоднюю ночь, и стоит ли жителям столицы ждать снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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