В Москве трамвай столкнулся с КамАЗом: пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 21:07 2019-12-30T21:36:27+03:00

Пострадали не менее четырех человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

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На севере Москвы столкнулись трамвай и многотонный КамАЗ. Авария произошла вечером в понедельник, 30 декабря, на Коптевской улице.

Очевидцы сообщают, что от удара рельсовое транспортное средство перевернулось. В результате, согласно данным Пятого канала, травмы получили не менее четырех человек. В каком они находятся состоянии, не уточняется. Обстоятельства ДТП выясняются.

Сайт kp.ru писал, что ранее днем в понедельник еще одна серьезная авария произошла в подмосковных Люберцах. Фура сбила двоих детей на пешеходном переходе в микрорайоне Белая дача. В результате инцидента погибла пятилетняя девочка, а полуторагодовалый ребенок получил травмы.

Водитель оставался на месте происшествия до прибытия сотрудников "скорой помощи" и полиции. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства и причины аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU