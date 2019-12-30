В Москве трамвай столкнулся с КамАЗом: пострадали четыре человека
На севере Москвы столкнулись трамвай и многотонный КамАЗ. Авария произошла вечером в понедельник, 30 декабря, на Коптевской улице.
Очевидцы сообщают, что от удара рельсовое транспортное средство перевернулось. В результате, согласно данным Пятого канала, травмы получили не менее четырех человек. В каком они находятся состоянии, не уточняется. Обстоятельства ДТП выясняются.
Сайт kp.ru писал, что ранее днем в понедельник еще одна серьезная авария произошла в подмосковных Люберцах. Фура сбила двоих детей на пешеходном переходе в микрорайоне Белая дача. В результате инцидента погибла пятилетняя девочка, а полуторагодовалый ребенок получил травмы.
Водитель оставался на месте происшествия до прибытия сотрудников "скорой помощи" и полиции. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства и причины аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU