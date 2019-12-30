2019-12-30T21:36:27+03:00
Происшествия

В Москве трамвай столкнулся с КамАЗом: пострадали четыре человека

Рельсовое транспортное средство от удара опрокинулось
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Пострадали не менее четырех человекПострадали не менее четырех человекФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

На севере Москвы столкнулись трамвай и многотонный КамАЗ. Авария произошла вечером в понедельник, 30 декабря, на Коптевской улице.

Очевидцы сообщают, что от удара рельсовое транспортное средство перевернулось. В результате, согласно данным Пятого канала, травмы получили не менее четырех человек. В каком они находятся состоянии, не уточняется. Обстоятельства ДТП выясняются.

Сайт kp.ru писал, что ранее днем в понедельник еще одна серьезная авария произошла в подмосковных Люберцах. Фура сбила двоих детей на пешеходном переходе в микрорайоне Белая дача. В результате инцидента погибла пятилетняя девочка, а полуторагодовалый ребенок получил травмы.

Водитель оставался на месте происшествия до прибытия сотрудников "скорой помощи" и полиции. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства и причины аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24