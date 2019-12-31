Задержан мужчина, взорвавший гранату в подъезде дома в Москве
В Москве полицейские задержали мужчину, который взорвал гранату в подъезде жилого дома. Все произошло на улице Генерала Тюленева, жильцы дома услышали сильный хлопок.
Звук был настолько резким, что многие не сомневались – взрыв. О случившемся сообщили полицейским.
Стражи порядка прибыли на место и подтвердили – была взорвана пейнтбольная граната. Пиротехническое изделие принадлежало одному из жителей дома, мужчина специально взорвал его в подъезде.
Пока свой поступок хулиган не появляется, но по одной из версий, на данный шаг он решился после конфликта с соседями.
В пресс-службе МВД телеканалу «360» отметили, что пострадавших и повреждений нет.
- Взрыв произошел 27 декабря, по горячим следам нарушитель был задержан. В отношении него заведено уголовное дело по статье о хулиганстве, — сообщили в МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU