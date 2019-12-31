Задержан мужчина, взорвавший гранату в подъезде дома в Москве

СЕГОДНЯ 00:08 2019-12-31T00:08:56+03:00

В Москве полицейские задержали мужчину, взорвавшего гранату в подъезде жилого дома Фото: Александр ГЛУЗ

В полиции проверяют версию конфликта, который возник между хулиганом и соседями

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В Москве полицейские задержали мужчину, который взорвал гранату в подъезде жилого дома. Все произошло на улице Генерала Тюленева, жильцы дома услышали сильный хлопок.

Звук был настолько резким, что многие не сомневались – взрыв. О случившемся сообщили полицейским.

Стражи порядка прибыли на место и подтвердили – была взорвана пейнтбольная граната. Пиротехническое изделие принадлежало одному из жителей дома, мужчина специально взорвал его в подъезде.

Пока свой поступок хулиган не появляется, но по одной из версий, на данный шаг он решился после конфликта с соседями.

В пресс-службе МВД телеканалу «360» отметили, что пострадавших и повреждений нет.

- Взрыв произошел 27 декабря, по горячим следам нарушитель был задержан. В отношении него заведено уголовное дело по статье о хулиганстве, — сообщили в МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU