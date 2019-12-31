В Москве загорелся склад с газовыми баллонами
В Москве загорелся склад газовых баллонов. Огонь охватил помещение на улице Подольских Курсантов в Западном Бирюлеве.
Сообщение о возгорании поступило в 04:43 по московскому времени. Как сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС, пламя распространилось в металлическом ангаре, внутри находятся газовые баллоны.
- В 5:27 утра произошло обрушение кровли. Работающим на месте пожарным удалось снять угрозу возгорания соседних зданий, - сообщают в экстренной службе.
Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. К 6:08 утра пожар был ликвидирован, пока информации о пострадавших не поступало, сообщает телеканал «360».
Ранее в Москве произошел пожар в жилом доме на Большой Сухаревской. Огонь распространился на несколько квартир, в результате произошло частичное обрушение шахты лифта. Несколько человек погибли и пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU