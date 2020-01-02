Сергей Собянин о рекорде столицы: "Путешествие в Рождество" за два дня посетило 15 млн человек

2 Янв. 2020 2020-01-02T12:49:48+03:00

На гуляниях гости со всех уголков мира

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Встречать Новый год в Москве решили не только москвичи, которые раньше уезжали из города в теплые страны, но и туристы. О зафиксированном рекорде по посещаемости 2 января рассказал мэр Москвы Сергей Собянин

.- "Путешествие в Рождество" уже посетило 15 млн человек - это рекорд фестиваля. Внешне Москва выглядит празднично, а городские службы продолжают работать: коммунальные службы, транспортники, строители, - сказал Сергей Собянин.

На гуляниях в столице гости со всех уголков России. Приехали и туристы из Германии, Китая, Англии, Италии, Франции.

- Из стран ближнего зарубежья больше всего гостей в столицу приехали из Белоруссии. Лидерами среди регионов России стали Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская и Тульская области, а также Краснодарский край, - уточнили в Комитете по туризму города Москвы.

Загрузка номерного фонда столичных гостиниц в период новогодних праздников, по данным пресс-службы Комитета по туризму, составила почти 95%. Некоторые отели в центре столицы заполнены на 100% туристами из регионов России и из-за рубежа.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что по предварительным итогам число туристов, посетивших Москву в 2019 году, достигнет рекордного показателя в 25 миллионов человек.

ИСТОЧНИК KP.RU