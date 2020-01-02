Более 250 Дедов Морозов бесплатно прокатились в новогоднюю ночь на московском метро

2 Янв. 2020 2020-01-02T14:01:21+03:00

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Сани, запряженные оленями, больше не актуальны: московские Деды Морозы предпочитают развозить подарки на метро. Тем более, что в Новый год с 20 часов вечера 31 декабря до 6 часов утра 1 января столичная подземка для всех пассажиров работала абсолютно бесплатно. Как рассказали сотрудники московского метрополитена, в главную ночь года услугами метро воспользовались более 250 дедов Морозов. В основном новогодние волшебники передвигались на поездах в период с 22 часов вечера до часу ночи.

- За новогоднюю ночь в метро Москвы проехали свыше 250 Дедов Морозов. Большая часть из них следовала в компании Снегурочек. Также на станциях метро в новогоднюю ночь были замечены снежинки, лисички, зайцы, гномы и эльфы. Деды Морозы спешили вовремя попасть к адресатам, - рассказали агентству ТАСС в пресс-службе московского метрополитена.

Впрочем, строгих правил сотрудники столичной подземки не придерживались и для новогодних волшебников делали исключение: если Деды Морозы спускались в метро раньше установленного срока бесплатного проезда, их все равно пускали через турникеты бесплатно.

Напомним, в Новый год с 20 часов вечера до 6 часов утра бесплатно работал не только столичный метрополитен, но и поезда Московского центрального кольца. Всего в новогоднюю ночь этими видами общественного транспорта воспользовались более 685 тысяч москвичей и гостей столицы. В Новый год бесперебойную работу подземки обеспечивали более 10 тысяч сотрудников метрополитена.