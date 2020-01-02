Селфи с елками и поездка на каток: 5 дел, которые нужно сделать в метро до конца новогодних каникул

2 Янв. 2020 2020-01-02T14:56:58+03:00

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Как успеть за новогодние каникулы побывать на всех праздничных площадках Москвы? Воспользоваться метрополитеном – он довезет до самых красивых мест столицы быстро и без пробок. Но и в самом метро на Новый год приготовили немало сюрпризов. Сотрудники московского метрополитена составили Топ-5 главных дел, которые нужно успеть сделать в подземке до конца новогодних каникул. Рейтинг главных праздничных развлечений появился на странице «Московское метро» в соцсети «ВКонтакте».

Итак, первым делом нужно непременно прокатиться в новогодних поездах: к главному празднику года составы украсили красочными рисунками и яркими надписям. Даже объявления остановок в эти дни звучат по-особенному: новые звуковые поздравления записали специально к Новому году.

- Согласитесь, без красивого поезда и праздник не такой яркий. И не забудьте прислать свои лучшие фотографии новогодних составов, опубликуем! – напоминают сотрудники метрополитена.

В новогодние праздники нужно обязательно съездить на каток на станцию Лужники Московского центрального кольца (МЦК). Каток будет работать до 15 января, для всех желающих здесь организован прокат коньков.

Какой Новый год без красивых фотографий? Самые волшебные селфи можно сделать на фоне красно-серебристых елочек, установленных на станциях метро «Курская», «Пушкинская», «Белорусская и «Парк культуры». А если в вашем домашнем архиве еще нет фотографий, сделанных в модной технологии «bullet time», отправляйтесь на станции «Площадь Революции», «Курскую», «Маяковскую» и «Пушкинскую». Объемные 3D-фото «bullet time» еще называют эффектом «заморозки времени»: они позволяют сделать невероятные живые снимки, словно поставленные на паузу – как будто стоп-кадр из фильма. Фотозоны работают каждый день до 10 января, с 11 до 16 часов.

Еще один праздничный сюрприз в Топ-5 столичной подземки, который обязательно поднимет вам настроение – это новогодняя музыка. Послушать новогодние песни можно на площадках проекта «Музыка в метро».

И, наконец, в дни каникул пассажиров приглашают побывать в Центре профориентации метрополитена: здесь можно увидеть уникальные экспонаты, позволяющие детально познакомиться с работой метро. В праздники Центр профориентации будет открыт в течение четырех дней, с 3 по 6 января, время работы - с 10 до 18 часов. С 9 января Центр профориентации начнет работать в обычном режиме.