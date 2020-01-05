Бороды, парики и мешок подарок: названы необычные находки в метро Москвы в Новый год
Три бороды Дедов Морозов, два посоха, костюм снегурочки с париком и шапка-ушанка - все это осталось на платформах и в вагонах поездов московского метрополитена после празднования новогодней ночи.
Сотрудники столичной подземки составили опись и рассказали о самых необычных находках начала 2020 года. Так, кто-то забыл в метро гирлянды, балалайку, подарочный плед с оленями и даже настоящий мешок Деда Мороза с подарками.
А некоторые остались без мобильных телефонов и рюкзаков. В нескольких из них обнаружили билеты на детскую новогоднюю елку и пакеты со сладкими подарками.
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ИСТОЧНИК KP.RU