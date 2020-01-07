Погода в Москве на 7 января 2020 года: снег, гололед и небольшой минус
Погода в Москве на 7 января 2020 года будет несравнима с рождественскими морозами в их обычном понимании, но небольшой минус жителям города обеспечен.
Днем температура воздуха составит -2..0 градусов. В ночь на среду столбики термометров будут находиться в том же положении. Небо затянет облаками, местами пройдет небольшой снег, а на дорогах появится гололедица.
Ветер западного и юго-западного направлений разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление, согласно данным Гидрометцентра России, составит 753 миллиметра ртутного столба - немного повышено.
Сайт kp.ru писал, что аномально теплая погода установилась во многих регионах страны. Например, в Сибири температура воздуха выше средней на 20 градусов, но самый заметный перепад наблюдается в Якутии и Красноярской крае.
В декабре в Москву пришла весна.
ИСТОЧНИК KP.RU
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