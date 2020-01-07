Погода в Москве на 7 января 2020 года: снег, гололед и небольшой минус

7 Янв. 2020 2020-01-07T07:32:12+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 7 января 2020 года

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Погода в Москве на 7 января 2020 года будет несравнима с рождественскими морозами в их обычном понимании, но небольшой минус жителям города обеспечен.

Днем температура воздуха составит -2..0 градусов. В ночь на среду столбики термометров будут находиться в том же положении. Небо затянет облаками, местами пройдет небольшой снег, а на дорогах появится гололедица.

Ветер западного и юго-западного направлений разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление, согласно данным Гидрометцентра России, составит 753 миллиметра ртутного столба - немного повышено.

Сайт kp.ru писал, что аномально теплая погода установилась во многих регионах страны. Например, в Сибири температура воздуха выше средней на 20 градусов, но самый заметный перепад наблюдается в Якутии и Красноярской крае.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/751245" frameborder="0"></iframe> В декабре в Москву пришла весна.

ИСТОЧНИК KP.RU